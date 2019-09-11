«Четыре удара в грудь»: ссора между знакомыми в Новосибирске закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-11T07:56:45+03:00

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье — покушение на убийство.

— Как стало известно, инцидент произошел ночью 9 сентября во дворе частного дома по улице Крымской в Ленинском районе Новосибирска. 48-летний мужчина находился там вместе со своим 37-летним знакомым. В ходе разговора между ними возник внезапный конфликт, один из мужчин достал нож и нанес четыре удара в грудь своему знакомому. После этого нападавший ушел домой, а соседи, слышавшие конфликт, вызвали медиков, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Подозреваемый по уголовному делу вскоре был задержан прибывшими на место преступления правоохранителями. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

— 37-летний потерпевший находится сейчас в больнице под наблюдением врачей, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на убийство. Следователи разбираются в произошедшем, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU