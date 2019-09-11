2019-09-11T07:10:07+03:00
Происшествия

«Ее нашли возле кухни»: во время пожара на Первомайке заживо сгорела женщина

Пожар в квартире пятиэтажного дома случился сегодня рано утром
Надежда ЯРКОВА
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В сгоревшей квартире нашли тело пожилой женщины.В сгоревшей квартире нашли тело пожилой женщины.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 11 сентября в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира. Погибла пожилая женщина.

— Пожар был обнаружен в 7:32 утра в доме на улице Физкультурной, 5. Пожарные были на месте уже через четыре минуты. На момент прибытия шел дым из квартиры на четвертом этаже жилого пятиэтажного дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Открытое горение было ликвидировано в 7:48, полная ликвидация — в 7:49. В результате возгорания в комнате повреждены мебель и домашние вещи на площади 3 квадратных метра, квартира закопчена по всей площади.

— В коридоре возле кухни в сгоревшей квартире пожарные нашли погибшую женщину 1934 года рождения, — отметили в ведомстве, добавив, что причины пожара пока выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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