2019-09-11T06:36:57+03:00
Общество

«Выметают мусор из салона, устраивают помойку»: новосибирцев возмутила свалка на троллейбусной остановке

И все это поблизости с продуктовым магазином
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
По словам местных жителей, мусор на остановке бросают работники общественного транспорта. Фото: vk.com/typical_zatulinka.По словам местных жителей, мусор на остановке бросают работники общественного транспорта. Фото: vk.com/typical_zatulinka.
Изменить размер текста:

Жители Затулинского жилмассива в Новосибирске уже устали от стихийной свалки, которая образовалась на территории конечной остановки троллейбусов. При этом мусор лежит недалеко от продуктового магазина, куда часто ходят горожане.

Фотография свалки была опубликована в сообществе «Типичная Затулинка» в соцсетях «ВКонтакте». Местные жители рассказали в комментариях, откуда она появилась, и почему до сих пор никто не избавился от мусора.

— Все это делают работники троллейбусов. Они нагло выкидывают мусор через двери и окна, выметают его из салона, устраивают помойку. Только наведут порядок — через какое-то время опять появляется свалка, — пишет в комментариях к фотографии одна из местных жительниц.

Пока же затулинцам приходится лицезреть свалку каждый раз, когда они садятся на троллейбус или идут в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Некуда ногой ступить: новосибирцы жалуются на горы рекламы в подъездах
«Четыре удара в грудь»: ссора между знакомыми в Новосибирске закончилась поножовщиной
В Новосибирске завершились поиски пропавшей школьницы
«Ее нашли возле кухни»: во время пожара на Первомайке заживо сгорела женщина
Слухи и не более: Анна Терешкова рассмеялась над своим «уходом» из мэрии
«Чтобы были деньги, нужно думать, как деньги»: новосибирцев рассмешил парень в куртке-купюре
Больше на 26%: в Новосибирской области хотят поднять взносы на капремонт
Оторвало колесо и погнуло капот: «Тойота Камри» не поделила перекресток с «БМВ»
С крестом и в кружевах: сибирячка в образе монашки устроила откровенную фотосессию
Сибиряки нашли живых червей в пачке с детским питанием
Пострадала маленькая девочка: в Заельцовском районе столкнулись «Toyota» и «Ford»
Пассажиры ждали три часа: стали известны подробности задержки рейса в «Толмачево»
Пожилой автомобилист сбил на пешеходном переходе мать с 4-летней дочерью
Сибирячка покончила с собой на глазах у дочки
Подростки на мотоцикле врезались в машину с беременной сибирячкой: погибла девушка
В «Толмачево» задержали вылет рейса Новосибирск-Москва из-за сработавшего датчика
«Облизнула и ляпнула, не подумав»: Лена Ленина высказалась в защиту Ольги Бузовой
Видео старое: в минприроды просят новосибирцев не бояться медведей