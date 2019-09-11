«Выметают мусор из салона, устраивают помойку»: новосибирцев возмутила свалка на троллейбусной остановке

СЕГОДНЯ 06:36 2019-09-11T06:36:57+03:00

И все это поблизости с продуктовым магазином

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Жители Затулинского жилмассива в Новосибирске уже устали от стихийной свалки, которая образовалась на территории конечной остановки троллейбусов. При этом мусор лежит недалеко от продуктового магазина, куда часто ходят горожане.

Фотография свалки была опубликована в сообществе «Типичная Затулинка» в соцсетях «ВКонтакте». Местные жители рассказали в комментариях, откуда она появилась, и почему до сих пор никто не избавился от мусора.

— Все это делают работники троллейбусов. Они нагло выкидывают мусор через двери и окна, выметают его из салона, устраивают помойку. Только наведут порядок — через какое-то время опять появляется свалка, — пишет в комментариях к фотографии одна из местных жительниц.

Пока же затулинцам приходится лицезреть свалку каждый раз, когда они садятся на троллейбус или идут в магазин за продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU