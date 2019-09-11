«Чтобы были деньги, нужно думать, как деньги»: новосибирцев рассмешил парень в куртке- купюре

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-11T05:20:31+03:00

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Новосибирец на фото явно знает «денежный» секрет и придерживается правила — деньги должны быть повсюду. И даже составлять часть гардероба, например, верхней одежды. Фото оригинальной куртки появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». На нем молодой человек стоит в аптеке в куртке с «денежным» принтом. А что? Смело и оригинально. И самое главное, он всегда при деньгах.

Пользователи соцсетей не смогли остаться в стороне, чтобы не пошутить по этому поводу. Вот что ни пишут в комментариях:

— Чтобы знать, где взять деньги, нужно думать, как деньги. Нужно стать деньгами.

— Нужно замаскироваться под деньги, чтобы влиться в их компанию.

— Когда переслал денежный хлебушек 10 друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU