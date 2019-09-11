2019-09-11T04:42:54+03:00
Экономика

Больше на 26%: в Новосибирской области хотят поднять взносы на капремонт

Сейчас документ находится на рассмотрении
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Власти планируют повысить взносы на капитальный ремонт в дома.Власти планируют повысить взносы на капитальный ремонт в дома.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Власти Новосибирской области планируют повысить взносы на капитальный ремонт в домах. Проект постановления правительства Новосибирской области о поднятии минимального взноса на капремонт, разработанный областным министерством ЖКХ, появился на государственном портале «Электронная демократия».

— Размер взноса планируется повысить с 7 рублей 5 копеек за квадратный метр в этом году, до 8 рублей 90 копеек в 2020-м году. При этом рост цен будет продолжаться и в последующие годы: до 9 рублей 35 копеек в 2021-м году, а в 2022-м году, минимальный размер взноса составит 9 рублей 85 копеек. То есть за три года тарифы вырастут почти на 40%, — говорится в документе.

Таким образом, стоимость одного квадратного метра в 2020 году может подорожать более чем на 26%, а к 2022 году — почти на 40%.

Ожидаемо, что комментаторы раскритиковали проект.

— Это произвол и безрассудство.

— Категорически против. Подъезды толком не ремонтируются, ничего не делается, а тарифы только растут. Подумайте хорошенько и пересмотрите данное решение.

Рассмотрение проекта будет завершено 18 сентября.

Отметим, что с 1 января 2019 года плата на капремонт формируется из расчета 7,05 рубля за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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