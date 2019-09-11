Оторвало колесо и погнуло капот: «Тойота Камри» не поделила перекресток с «БМВ»

СЕГОДНЯ 03:20 2019-09-11T03:23:57+03:00

"Тойота" после аварии, скорее всего, восстановлению не подлежит. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Авария произошла вечером во вторник, 10 сентября на улице Большевистской у перекрестка с Днепрогэсовской. Там столкнулись седан Toyota Camry и кроссовер BMW X5M.

— В результате столкновения «Тойота» лишилась передней части — бампера, крыльев, фар, погнуло и капот, также оторвало колесо. Пострадала и задняя часть машины. Скорее всего, автомобиль после аварии восстановлению не подлежит. Владельцу «БМВ» повезло чуть больше — у машины оказалась повреждена передняя левая сторона, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Причины аварии уточняются, информации о пострадавших нет. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Кроссоверу в аварии досталось чуть меньше.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU