2019-09-11T03:23:57+03:00
Происшествия

Оторвало колесо и погнуло капот: «Тойота Камри» не поделила перекресток с «БМВ»

«Тойота» получила серьезные повреждения, водители не пострадали
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
"Тойота" после аварии, скорее всего, восстановлению не подлежит."Тойота" после аварии, скорее всего, восстановлению не подлежит.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером во вторник, 10 сентября на улице Большевистской у перекрестка с Днепрогэсовской. Там столкнулись седан Toyota Camry и кроссовер BMW X5M.

— В результате столкновения «Тойота» лишилась передней части — бампера, крыльев, фар, погнуло и капот, также оторвало колесо. Пострадала и задняя часть машины. Скорее всего, автомобиль после аварии восстановлению не подлежит. Владельцу «БМВ» повезло чуть больше — у машины оказалась повреждена передняя левая сторона, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Причины аварии уточняются, информации о пострадавших нет. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Кроссоверу в аварии досталось чуть меньше. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Кроссоверу в аварии досталось чуть меньше.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24