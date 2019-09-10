С крестом и в кружевах: сибирячка в образе монашки устроила откровенную фотосессию

СЕГОДНЯ 20:04 2019-09-10T20:04:29+03:00

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Сибирячка Катерина Ткаченко устроила фотосессию в образе монашки из фильма ужасов. Профессиональная модель plus-size не впервые снимается в таком нестандартном амплуа — несколько лет назад она уже участвовала в фотосессии в стиле одного из самых популярных ужастиков — «Сайлент Хилла».

Для Катерины Ткаченко фотосессия в подобном стиле уже не первая. Фото: Ольга Степанова

— Этот образ для меня не новый, уже были подобные съемки, — рассказала Катерина Ткаченко КП-Новосибирск. — Даже некоторые детали костюма и аксессуары остались прежними. Просто прошлая фотосессия вышла уж слишком «жуткой» и чересчур атмосферной. В этот раз мы решили утроить съемку чуть полегче.

Модель рассказала, что прежними остались не только команда съемочной группы, но и локация. Все три фотосессии прошли в помещении квеста «Отель». Фотографом выступила Ольга Степанова, а в роли визажиста снова оказалась Оксана Крутихина.

Екатерина Ткаченко утверждает, что боится фильмов ужасов, но любит участвовать подобных съемках. Фото: Ольга Степанова

— Как ни странно, несмотря на сложность, на весь грим у нас ушло около получаса. А вся съемка длилась около четырех часов, — рассказала модель. — Бутафорскую кровь привезла на съемку наша фотограф, такую чаще всего используют на каких-нибудь тематических вечеринках, вроде «Хеллоуина». Она очень липкая и сложно отмывается. Как-то я не удержалась и решила попробовать ее на вкус — оказалось, что она чем-то напоминает приторно-сладкую вишню.

Екатерина Ткаченко также утверждает, что на самом деле очень боится фильмов ужасов и никогда их не смотрит. Но девушке нравятся фотосессии в подобной стилистике.

Модель утверждает, что бутафорская кровь на вкус как приторно-сладкая вишня. Фото: Ольга Степанова

— Первые полчаса съемки для меня были очень напряженными, — вспоминает сибирячка. — Мне все время казалось, что из этих декораций сейчас кто-нибудь выскочит, как в лучших традициях хорроров. Да еще и ребята с квеста не давали соскучиться: включили нам тематическую музыку, периодически к нам выходили аниматоры в образах, причем, обязательно из-за моей спины.

Но, несмотря на это, от съемки у Катерины остались только приятные впечатления. Девушка не против провести еще одну фотосессию в готической тематике. Но, по ее словам, в ближайшем времени в планах съемка немного в другом, далеком от мрачности, «спортивном» стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU