Сибиряки нашли живых червей в пачке с детским питанием
Новосибирцы пожаловались на неприятную находку в упаковке смеси для детей «Малютка». Открыв пачку, чтобы приготовить продукт и покормить ребенка, сибиряки обнаружили внутри живых червей.
— Купили в одном из супермаркетов города детскую смесь, — написал автор поста в паблике «Ревизорро Новосибирск». — И вот, что мы там обнаружили! Черви, причем еще живые! Мамочки, проверяйте смеси на всякий случай. А лучше просеивайте их через сито.
Пользователи соцстетей поддержали возмущенного автора поста. Свое мнение об этой ситуации они выразили в комментариях:
— Позвоните им на горячую линию с жалобой. Это поможет уберечь других детей.
— Последнее время часто черви попадаются в продуктах.
— Это жуть, конечно. Но вполне возможно, что виноват не производитель, а скажем, фасовщики или перевозчики. Или вообще из-за неправильных условий хранения в магазине, - пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU