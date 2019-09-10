2019-09-10T18:19:56+03:00
Общество

Сибиряки нашли живых червей в пачке с детским питанием

Фотографию такого неожиданного «ингридиента» они опубликовали в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцев неприятно удивила такая находка в упаковке со смесью для детей. Фото: "Ревизорро Новосибирск"Новосибирцев неприятно удивила такая находка в упаковке со смесью для детей. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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Новосибирцы пожаловались на неприятную находку в упаковке смеси для детей «Малютка». Открыв пачку, чтобы приготовить продукт и покормить ребенка, сибиряки обнаружили внутри живых червей.

— Купили в одном из супермаркетов города детскую смесь, — написал автор поста в паблике «Ревизорро Новосибирск». — И вот, что мы там обнаружили! Черви, причем еще живые! Мамочки, проверяйте смеси на всякий случай. А лучше просеивайте их через сито.

Пользователи соцстетей поддержали возмущенного автора поста. Свое мнение об этой ситуации они выразили в комментариях:

— Позвоните им на горячую линию с жалобой. Это поможет уберечь других детей.

— Последнее время часто черви попадаются в продуктах.

— Это жуть, конечно. Но вполне возможно, что виноват не производитель, а скажем, фасовщики или перевозчики. Или вообще из-за неправильных условий хранения в магазине, - пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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