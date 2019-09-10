2019-09-10T17:15:01+03:00
Происшествия

Пострадала маленькая девочка: в Заельцовском районе столкнулись «Toyota» и «Ford»

Ребенка доставили в больницу с множественными травмами
Алена КУЛЕШОВА
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В ДТП в Заельцовском районе пострадал ребенок. Фото: "АСТ-54"В ДТП в Заельцовском районе пострадал ребенок. Фото: "АСТ-54"
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Сегодня, 10 сентября, в Заельцовском районе города Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария случилась вечером на пересечении улиц Кропоткина и Деповская.

— Там столкнулись седан «Toyota Camry» и универсал «Ford Focus», — написал автор поста и очевидец событий в паблике Вконтакте «АСТ-54». — В этой аварии пострадала девочка, пассажирка одного из автомобилей. Ее увезли на машине «Скорой помощи» в больницу с множественными ушибами, гематомами и подозрением на сотрясение мозга.

Седан «Toyota Camry» и универсал «Ford Focus» столкнулись в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

Седан «Toyota Camry» и универсал «Ford Focus» столкнулись в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие из написали о том, что в последнее время аварии происходят все чаще:

— Что-то сегодня уже много аварий для одного дня.

— Наверное, ребенок был не пристегнут и ехал без детского кресла, вот и результат.

— Жалко девочку, пострадала из-за невнимательности взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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