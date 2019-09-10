Пострадала маленькая девочка: в Заельцовском районе столкнулись «Toyota» и «Ford»
Сегодня, 10 сентября, в Заельцовском районе города Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария случилась вечером на пересечении улиц Кропоткина и Деповская.
— Там столкнулись седан «Toyota Camry» и универсал «Ford Focus», — написал автор поста и очевидец событий в паблике Вконтакте «АСТ-54». — В этой аварии пострадала девочка, пассажирка одного из автомобилей. Ее увезли на машине «Скорой помощи» в больницу с множественными ушибами, гематомами и подозрением на сотрясение мозга.
Седан «Toyota Camry» и универсал «Ford Focus» столкнулись в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие из написали о том, что в последнее время аварии происходят все чаще:
— Что-то сегодня уже много аварий для одного дня.
— Наверное, ребенок был не пристегнут и ехал без детского кресла, вот и результат.
— Жалко девочку, пострадала из-за невнимательности взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU