Пожилой автомобилист сбил на пешеходном переходе мать с 4-летней дочерью

СЕГОДНЯ 15:27 2019-09-10T15:27:47+03:00

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В понедельник, 9 сентября, в половину шестого вечера в Новосибирске в районе проспекта Дзержинского произошло ДТП. Пожилой 85-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил маму с 4-летней дочкой, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

— Машина двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Ползунова в сторону улицы Волочаевская, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — А около дома № 83 по улице проспект Дзержинского он совершил наезд на женщину с 4-летней дочерью, которые переходили дорогу слева направо по ходу движения автомобилей по нерегулируемому пешеходному переходу.

Маму и дочь увезли на машине «Скорой помощи». У обеих пострадавших сотрясение головного мозга, а у ребенка еще и перелом лучевой кости.

Пожилой автомобилист сбил маму с 4-летней дочерью в районе проспекта Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU