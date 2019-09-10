2019-09-10T14:15:40+03:00
Общество

Сибирячка покончила с собой на глазах у дочки

Что послужило толчком к такому поступку неизвестно
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Что довело девушку неизвестно.Что довело девушку неизвестно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ужасная трагедия произошла несколько дней назад в Новосибирской области. Девушка покончила с собой. Молодой маме было всего 20 лет, а ее маленькой дочке год. Сибирячка проживала в селе Карасук.

— Что произошло в действительности? Девушка 20 лет сделала это на глазах у годовалой дочки или врут? Кто говорит, что муж(парень) постарался, избил ее. Очень жалко девушку, — пишут в группе «Подслушано в Карасуке».

Односельчане недоумевают, кто мог довести девушку до такого состояния. В социальных сетях начали обсуждение, ведь некоторые слышат о такой трагедии впервые:

— Первый раз об этом слышу. Что произошло? Почему она так поступила?

— Ужас! У нас и такое случается, видимо.

— Зачем вам эта информация? Девушку не вернешь, и не нужно трогать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подростки на мотоцикле врезались в машину с беременной сибирячкой: погибла девушка
В «Толмачево» задержали вылет рейса Новосибирск-Москва из-за сработавшего датчика
«Облизнула и ляпнула, не подумав»: Лена Ленина высказалась в защиту Ольги Бузовой
Видео старое: в минприроды просят новосибирцев не бояться медведей
Можно ли понять и простить измену?
Не меньше четырех машин: на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП
Докатался: водитель-лихач получил штрафов на 100 тысяч рублей за быструю езду
Из девушки в мужчину: роботу Федору сменили пол
Камеры ГИБДД установят возле «вафельной» разметки в Новосибирске
«Счастливый ребенок с любимой игрушкой: пристрастие ручной белочки вас удивит
Cибирячка устроила жуткую фотосессию в стиле фильма «Оно»
«Опасно свесился с перил»: спасатели убедили парня не прыгать с Димитровского моста
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
Мужики, вам повезло! Новосибирских девушек признали одними из самых красивых в стране
Куда смотрят родители? Подростки нашли себе «опасное» развлечение на дороге
Поиски пропавшей в лесу семьи прекращены
Наезд на пешеходном переходе: под колесами автобуса погибла 20-летняя девушка
«Ушли в лес и пропали»: волонтеры собираются на поиски потерявшейся под Новосибирском семьи
Влетел в разделитель и снес дорожный знак: «Ниссан» и «Тойота» устроили аварию на темной дороге
Митя Фомин опубликовал в соцсетях свое фото в душе
В Новосибирске ищут пропавшую 15-летнюю девочку с осветленными волосами
Новосибирцы ждут «Иванушек»: популярная группа выступит на открытии фонтана в Центральном парке
Сибиряки обсудят идею сохранения дома Янки Дягилевой в Новосибирске
Связал скотчем и сбежал: сибиряк ограбил риелтора, притворившись клиентом