Сибирячка покончила с собой на глазах у дочки

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-10T14:15:40+03:00

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Ужасная трагедия произошла несколько дней назад в Новосибирской области. Девушка покончила с собой. Молодой маме было всего 20 лет, а ее маленькой дочке год. Сибирячка проживала в селе Карасук.

— Что произошло в действительности? Девушка 20 лет сделала это на глазах у годовалой дочки или врут? Кто говорит, что муж(парень) постарался, избил ее. Очень жалко девушку, — пишут в группе «Подслушано в Карасуке».

Односельчане недоумевают, кто мог довести девушку до такого состояния. В социальных сетях начали обсуждение, ведь некоторые слышат о такой трагедии впервые:

— Первый раз об этом слышу. Что произошло? Почему она так поступила?

— Ужас! У нас и такое случается, видимо.

— Зачем вам эта информация? Девушку не вернешь, и не нужно трогать ее.

ИСТОЧНИК KP.RU