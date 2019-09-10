2019-09-10T13:28:29+03:00
Происшествия

Подростки на мотоцикле врезались в машину с беременной сибирячкой: погибла девушка

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
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Двое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль. Фото: ГИБДД НСОДвое подростков на мотоцикле врезались в автомобиль. Фото: ГИБДД НСО
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Днем, 10 сентября, в Новосибирске в районе пересечения улиц Виктора Шевелева с улицей Александра Чистякова произошло ДТП. Двое подростков на мотоцикле столкнулись с автомобилем «Toyota Prius», которым управляла беременная 33-летняя женщина.

— Обоим подростка на мотоцикле было по 15 лет, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — За рулем транспортного средства был молодой человек, а пассажиркой была девушка. Они двигались по улице Виктора Шевелева в сторону улицы Бронной, а женщина на машине ехала наоборот, со стороны Бронной, в сторону Шевелева, поворачивая влево.

В ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Фото: ГИБДД НСО

В ДТП погибла пассажирка мотоцикла. Фото: ГИБДД НСО

К сожалению, ей в аварии выжить не удалось. Парень и беременная женщина были доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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