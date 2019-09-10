2019-09-10T11:04:25+03:00
Общество

Видео старое: в минприроды просят новосибирцев не бояться медведей

Новосибирцы стали получать в соцсетях видео с медведями, которых встречают на Северном объезде
Надежда ЯРКОВА
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Видео с медведями теперь гуляет по интернету. Стоп-кадр с видео: youtube.com Mr Snail.Видео с медведями теперь гуляет по интернету. Стоп-кадр с видео: youtube.com Mr Snail.
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По соцсетям и мессенджерам кочует вирусное видео о нашествии бурых медведей в Новосибирскую область, якобы снятое на днях на Северном объезде. В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказали, правда ли это.

— Друзья будьте осторожнее. Это на рыбалке Ташара недалеко от деревни Шумиха. Мишки у нас в лесах, пожары дают о себе знать, — также предостерегают новосибирцев рыбаки, приславшие фото медвежьих следов в группу «Рыбалка в Новосибирске» в соцсетях в «Вконтакте».

Пользователи соцсетей в комментариях также пишут:

— Вчера на северном объезде 4 штуки дорогу перебегали.

— Мне бы вот не хотелось бы встретиться с косолапым.

Однако в Департаменте животного мира заверили, что встречающиеся новосибирцам следы косолапых не связаны с пожарами в Красноярском крае.

Рыбаки сделали фото следов медведя. Фото: vk.com/fishingsibru.

Рыбаки сделали фото следов медведя. Фото: vk.com/fishingsibru.

— Видео, которое появилось в интернете с мишками — старое. Года полтора-два ему. Медведи у нас в области, конечно, есть, но чтобы их стало больше — такой информации нет. Пожары красноярские тоже не причем. К нам медведи идут, если пожары случаются в Томской области. А медведи из Красноярского края, они переходят на Алтай и в Кемеровскую область. До нас они не доходят и навряд ли они к нам придут, потому что расстояние немаленькое, — рассказал КП — Новосибирск заместитель министра, начальник управления по охране животного мира министерства природных ресурсов и экологии НСО Петр Гога.

Он добавил, что следы медведей, как на фото рыбаков — вполне может быть правдой. Но и это не страшно.

— Медведи ведь тоже передвигаются, ходят, и следы могут оставить, но это не страшно. В этом году, конечно, нападения бурых хищников были. Но на домашнюю скотину: овечек, коров, телят в основном. Случаи были в Северном районе, Кыштовском, Куйбышевском и Колыванском районах. Как правило, их жертвы это старые или больные животные — легкая добыча. Но чтобы на людей нападали, таких случаев нет, — уверил Петр Гога.

В минприроды просят новосибирцев не бояться медведей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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