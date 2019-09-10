Можно ли понять и простить измену?
Измена - это предательство. А простить предательство трудно. Душевные раны очень глубокие и могут очень долго не затягиваться. Мы осуждаем измены, говоря: «какой скверный поступок», забывая, что предательство - это прежде всего урок тому, кого предали.
Возможно, человеку необходимо что-то в себе скорректировать и благодаря такому восприятию решить глубинные проблемы, которые тянулись на протяжении многих лет, тогда и отношения перейдут на новый этап развития. Что же по этому поводу думает церковь? Какое решение предлагает?
Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает о том, в каких случаях церковь допускает развод при прелюбодеянии.
как поступить, если супруг или супруга оказались неверными.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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