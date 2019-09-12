Матери-кукушки бросили 12 детей в новосибирских роддомах в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-12T13:33:08+03:00

Родители часто отказываются от своих новорожденных детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителя часто отказываются от своих детей из-за финансовых трудностей

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С начала 2019 года в детских домах Новосибирска оказалась 12 детей. Их матери отказались от них еще при рождении.

— Девять детей оставили матери-одиночки. Причины, по которым родители оставляют своих детей, бывают разные. Например, 9 человек отказались из-за финансовых трудностей, 1 ребенка оставили из-за состояния здоровья, от одного отказались из-за отсутствия жилья. Еще одна причина — внебрачный ребенок, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирск.

На 1 августа 2019 года общая численность детей сирот и детей, которые остались без попечения родителей больше 3 тысяч человек.

С начала года по 1 августа 221 ребенка удалось устроить в замещающие семьи.

— 12 детей отдали в семьи усыновителей, 16 человек ушли в приемные семьи и 193 ребенка находятся в семьях опекунов (попечителей), — говорят в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU