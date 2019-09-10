Не меньше четырех машин: на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-10T09:27:08+03:00

На Мочищенском шоссе столкнулись несколько машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Информация о пострадавших в аварии сейчас выясняется

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Крупная авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла сегодня днем, 10 сентября в Заельцовском районе.

— Авария произошла недалеко от дома №30 на улице Аэропорт. Там столкнулись четыре автомобиля: Mercedes-Benz, Honda CR-V, а также седаны Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. По предварительной информации столкновение спровоцировал водитель «Мерседеса», который врезался в Hyundai Solaris отчего седан развернуло поперек дороги, — рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По видео, которое прислали подписчики в группу «Инцидент. Новосибирск» видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения.

Автомобильное движение на этом участке дороги теперь затруднено, причем в обе стороны. Собирается пробка.

Подробности произошедшей аварии устанавливаются.

На Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU