Не меньше четырех машин: на Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП
Крупная авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла сегодня днем, 10 сентября в Заельцовском районе.
— Авария произошла недалеко от дома №30 на улице Аэропорт. Там столкнулись четыре автомобиля: Mercedes-Benz, Honda CR-V, а также седаны Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. По предварительной информации столкновение спровоцировал водитель «Мерседеса», который врезался в Hyundai Solaris отчего седан развернуло поперек дороги, — рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По видео, которое прислали подписчики в группу «Инцидент. Новосибирск» видно, что некоторые машины получили серьезные повреждения.
Автомобильное движение на этом участке дороги теперь затруднено, причем в обе стороны. Собирается пробка.
Подробности произошедшей аварии устанавливаются.
На Мочищенском шоссе произошло массовое ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU