2019-09-10T08:28:45+03:00
Общество

Докатался: водитель-лихач получил штрафов на 100 тысяч рублей за быструю езду

Сибиряк накопил более 90 штрафов за превышение скорости, а оплачивать их не спешил и скрывался от приставов
Надежда ЯРКОВА
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Житель Оби накопил около ста штрафов за превышение скорости.Житель Оби накопил около ста штрафов за превышение скорости.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Оби оплатил штрафы ГИБДД, после того как судебные приставы выставили запрет на проведение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества.

— В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Оби штрафов ГИБДД. Любитель быстрой езды накопил их на общую сумму более 100 тысяч рублей. При этом почти все его штрафы были за превышение скорости, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сам должник не торопился оплачивать свои штрафы. Установить его местонахождение было невозможно, и он был объявлен в исполнительный розыск.

— Когда скрывающийся должник решил осуществить сделку с недвижимостью, при обращении в Росреестр его ожидал малоприятный «сюрприз» — запрет на регистрационные действия, — отметили в ведомстве.

После того, как мужчина узнал об этом, он тут же решил оплатить все свои штрафы. Для этого сибиряк сам пришел к судебному приставу для оплаты долгов.

— Сейчас все штрафы погашены, а его розыск прекращен, — добавили в отделе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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