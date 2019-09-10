Докатался: водитель-лихач получил штрафов на 100 тысяч рублей за быструю езду

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-10T08:28:45+03:00

Сибиряк накопил более 90 штрафов за превышение скорости, а оплачивать их не спешил и скрывался от приставов

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Житель Оби оплатил штрафы ГИБДД, после того как судебные приставы выставили запрет на проведение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества.

— В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Оби штрафов ГИБДД. Любитель быстрой езды накопил их на общую сумму более 100 тысяч рублей. При этом почти все его штрафы были за превышение скорости, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Сам должник не торопился оплачивать свои штрафы. Установить его местонахождение было невозможно, и он был объявлен в исполнительный розыск.

— Когда скрывающийся должник решил осуществить сделку с недвижимостью, при обращении в Росреестр его ожидал малоприятный «сюрприз» — запрет на регистрационные действия, — отметили в ведомстве.

После того, как мужчина узнал об этом, он тут же решил оплатить все свои штрафы. Для этого сибиряк сам пришел к судебному приставу для оплаты долгов.

— Сейчас все штрафы погашены, а его розыск прекращен, — добавили в отделе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU