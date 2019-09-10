Докатался: водитель-лихач получил штрафов на 100 тысяч рублей за быструю езду
Житель Оби оплатил штрафы ГИБДД, после того как судебные приставы выставили запрет на проведение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества.
— В отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Оби штрафов ГИБДД. Любитель быстрой езды накопил их на общую сумму более 100 тысяч рублей. При этом почти все его штрафы были за превышение скорости, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Сам должник не торопился оплачивать свои штрафы. Установить его местонахождение было невозможно, и он был объявлен в исполнительный розыск.
— Когда скрывающийся должник решил осуществить сделку с недвижимостью, при обращении в Росреестр его ожидал малоприятный «сюрприз» — запрет на регистрационные действия, — отметили в ведомстве.
После того, как мужчина узнал об этом, он тут же решил оплатить все свои штрафы. Для этого сибиряк сам пришел к судебному приставу для оплаты долгов.
— Сейчас все штрафы погашены, а его розыск прекращен, — добавили в отделе приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU