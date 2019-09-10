Из девушки в мужчину: роботу Федору сменили пол

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-10T08:13:37+03:00

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Робота Федора, который добрался до Международной космической станции, создавали, как робота-девушку. Об этом рассказал директор «Айвос Технолоджи» Андрей Заворин.

Как сообщает издание «Новая Сибирь» Федор летал в космос. Во время полета были приключения, как будто он и правда девушка: то корабль не мог пристыковаться к МКС, то сам робот не включился с первого раза. Космонавтам пришлось больше 10 раз щелкать тумблером, чтобы привести Федю в рабочее состояние.

Этого космического первопроходца сибиряки смогут увидеть совсем скоро на форуме «Технопром», который пройдет с 18 по 20 сентября в Новосибирске. Так же Федору планируют привезти подружку, которая ему под стать - робота Софию из Саудовской Аравии. Специалисты хотят понаблюдать, смогут ли два искусственных разума вступить между собой в диалог.

ИСТОЧНИК KP.RU