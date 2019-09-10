«Опасно свесился с перил»: спасатели убедили парня не прыгать с Димитровского моста
Инцидент произошел в понедельник вечером, 9 сентября в Ленинском районе Новосибирска.
— В 19:07 на телефон оперативного дежурного позвонили очевидцы. Они сообщили, что на Димитровском мосту, ближе к остановке ТЭЦ-3, молодой мужчина опасно свешивается с перил, вероятно попытка суицида. На место происшествия тут же выехал экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Прибывшие на место спасатели нашли в указанном месте молодого человека, как потом стало известно, 1999 года рождения. Рядом с ним стояли несколько прохожих, которые разговаривали с ним, объясняя, что суицид, это не выход.
— Спасатели отпустили прохожих, а сами остались с молодым человеком дожидаться бригаду врачей «скорой помощи» и правоохранителей. О причинах, подтолкнувших его к такому шагу, новосибирец спасателям рассказывать не захотел, — добавили в ведомстве.
Чуть позже мужчину передали в руки врачей «скорой медицинской помощи».
Спасатели убедили парня не прыгать с Димитровского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU