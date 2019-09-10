2019-09-10T07:05:46+03:00
Общество

«Опасно свесился с перил»: спасатели убедили парня не прыгать с Димитровского моста

О причинах, подтолкнувших новосибирца к такому шагу, он рассказывать не захотел
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина хотел спрыгнуть с моста, но его вовремя отговорили. Стоп-кадр с видео МАСС.Мужчина хотел спрыгнуть с моста, но его вовремя отговорили. Стоп-кадр с видео МАСС.
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Инцидент произошел в понедельник вечером, 9 сентября в Ленинском районе Новосибирска.

— В 19:07 на телефон оперативного дежурного позвонили очевидцы. Они сообщили, что на Димитровском мосту, ближе к остановке ТЭЦ-3, молодой мужчина опасно свешивается с перил, вероятно попытка суицида. На место происшествия тут же выехал экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Прибывшие на место спасатели нашли в указанном месте молодого человека, как потом стало известно, 1999 года рождения. Рядом с ним стояли несколько прохожих, которые разговаривали с ним, объясняя, что суицид, это не выход.

— Спасатели отпустили прохожих, а сами остались с молодым человеком дожидаться бригаду врачей «скорой помощи» и правоохранителей. О причинах, подтолкнувших его к такому шагу, новосибирец спасателям рассказывать не захотел, — добавили в ведомстве.

Чуть позже мужчину передали в руки врачей «скорой медицинской помощи».

Спасатели убедили парня не прыгать с Димитровского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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