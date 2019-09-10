Мужики, вам повезло! Новосибирских девушек признали одними из самых красивых в стране

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-10T06:55:47+03:00

Всего в голосовании участвовало 20 городов, а опрос прошли около двух сотен человек

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Аналитики составили рейтинг городов с самыми красивыми женщинами. Новосибирск вошел в тройку лидеров.

В честь всемирного дня красоты, который отмечается 9 сентября, аналитический сайт «ТурСтат» провел голосование среди своих читателей. Посетителям сайта предлагалось выбрать город России с самыми красивыми женщинами.

— По итогам голосования, Новосибирск занял третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу. С небольшим отставанием от нашего города, четвертое место занял Ростов-на-Дону, а пятое место отдали Екатеринбургу, — говорится в сообщении «ТурСтата».

За Москву, как город России с самыми красивыми женщинами, отдали 23% голосов, за Санкт-Петербург — 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 6%. Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара набрали по 5% голосов, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа — по 4%, Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород — по 3%, Иркутск и Пермь — по 3%, Севастополь и Ялту и проживающих там красавиц отдали по 2% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU