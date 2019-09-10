2019-09-10T05:50:22+03:00
Общество

Куда смотрят родители? Подростки нашли себе «опасное» развлечение на дороге

Дети пинают мяч, сидя на разграничителе прямо в проезжающие машины
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Подростки выбрали себе проезжую часть местом для игр. Фото: vk.com/pdsnvs.Подростки выбрали себе проезжую часть местом для игр. Фото: vk.com/pdsnvs.
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В Новосибирске группа подростков нашла себе развлечение посреди автомобильной дороги — многие считают, что это очень опасно.

— Дети бегают через дорогу, играют в футбол, пинают мяч в машины. Может родители увидят своих чад и вставят им мозги на место, — пишет возмущенный подписчик в группе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте.

На фото видно несколько подростков, которые выбрали в качестве своей игровой площадки оживленную дорогу на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска. При этом они спокойно расположились на бетонном разграничителе полос прямо посередине дороги.

— Интересно, куда смотрят родители? А если кого задавят? Кто виноват будет? — недоумевают комментаторы.

Надеемся, что родители ребятишек восполнят пробел в их воспитании раньше, чем произойдет непоправимое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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