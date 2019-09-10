Влетел в разделитель и снес дорожный знак: «Ниссан» и «Тойота» устроили аварию на темной дороге

СЕГОДНЯ 03:19 2019-09-10T03:25:55+03:00

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ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска в понедельник вечером, 9 сентября

- На улице Ватутина столкнулись седан Nissan Sunny и минивэн Toyota Ipsum. От удара водитель «Ниссана» потерял управление и заехал на разделитель, врезавшись в дорожный знак, - сообщает подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца аварии, «Ниссан» ехал прямо по улице Ватутина, а водитель «Тойоты» в это время совершал поворот. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения.

Подробности произошедшего ДТП устанавливаются.

В аварии обошлось без пострадавших.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU