2019-09-09T22:33:00+03:00
Общество

Митя Фомин опубликовал в соцсетях свое фото в душе

Однако не всем подписчикам такие откровенные снимки пришлись по вкусу
Алена КУЛЕШОВА
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Митя Фомин удивил своих подписчиков откровенными фотографиями. Фото: mf_agentМитя Фомин удивил своих подписчиков откровенными фотографиями. Фото: mf_agent
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Популярный российский певец Митя Фомин, который родом из Новосибирска, активно ведет свои соцсети. На своей странице в Instagram он часто публикует различные фотографии из своей повседневной жизни. Однако в последнее время певец все чаще начал удивлять своих подписчиков достаточно откровенными снимками, которые пользователи соцсетей находят очень смелыми.

— Понедельник начитается, как известно, в субботу. По крайней мере, у Стругацких. Да и томное утро — это прямо скучно! — подписал свой пост Митя Фомин. — Это моя новая рубрика #НЮдавай! Представляете же, как звучит мочалкин блюз или мойдодыров вальс?!

Свое мнение о подобных фотографиях пользователи соцсетей выразили в комментариях под постом певца. Несмотря на то, что некоторые люди похвалили музыканта за хорошую физическую форму, все же, такие снимки пришлись по вкусу далеко не всем:

— Интересно, а кто это фотографировал?

— Держит себя в форме, молодец!

— Ну, ему же тоже надо как-то пиариться, создавать ажиотаж вокруг себя.

— Именно так и должен начинаться понедельник, все правильно.

— А мне кажется, фото — огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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