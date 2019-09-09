2019-09-09T21:44:16+03:00
Общество

Новосибирцы ждут «Иванушек»: популярная группа выступит на открытии фонтана в Центральном парке

Мероприятие состоится 11 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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Группа Иванушки International выступит на открытии фонтана в Центральном парке. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВАГруппа Иванушки International выступит на открытии фонтана в Центральном парке. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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В среду, 11 сентября, в Новосибирске состоится торжественное открытие нового мультимедийного светомузыкального пешеходного фонтана. Мероприятие пройдет в Центральном парке, начало церемонии назначено на семь часов вечера.

Этот фонтан станет одним из уникальных объектов города, который буде интересен как его жителям, так и туристам. В его основу легла концепция «умного» фонтана, который может быть использован даже как мульти-форматную образовательную площадку. На его водный экран можно будет проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы, которые могут быть рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

На открытии фонтана в Новосибирске также выступит популярная группа Иванушки International, которая станет главным хедлайнером праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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