2019-09-09T18:32:20+03:00
Происшествия

Связал скотчем и сбежал: сибиряк ограбил риелтора, притворившись клиентом

Мужчина забрал у девушки телефон и золотые украшения
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчина связал риелтора и скотчем и оставил в машине. Фото: ГУ МВД по НСОМужчина связал риелтора и скотчем и оставил в машине. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске мужчина напал на риелтора и связал ее скотчем. Его удалось задержать несколько дней спустя после случившегося. Еще в начале сентября, 43-летний мужчина пришел в одно из агентств недвижимости города, притворившись клиентом, и попросил сотрудников помочь ему с арендой квартиры. А вечеромв среду, 4 сентября, 30-летний риелтор приехала на своем автомобиле к дому на улице Дягтерева, где ее уже ждал «клиент», чтобы якобы осмотреть квартиру. Но в один момент мужчина начал угрожать девушке предметом, похожим на пистолет, после чего связал риелтора скотчем. Он украл у нее мобильный телефон и золотые украшения. Саму девушку он отнес в машину и, оставив там, скрылся с места преступления. Но сибирячка смогла освободиться от скотча и позвонить в полицию.

Мужчина украл у девушки телефон и золотые украшения. Фото: ГУ МВД по НСО

Мужчина украл у девушки телефон и золотые украшения. Фото: ГУ МВД по НСО

— Сотрудникам уголовного розыска МВД по Новосибирской области вместе с оперативниками управления МВД по городу и Отделом полиции № 6 «Октябрьский», а также при взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области удалось установить и задержать 43-летнего подозреваемого мужчину, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Им оказался житель Железнодорожного района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ «Разбой», а подозреваемого заключили под стражу. На данный момент по данному делу проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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