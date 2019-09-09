2019-09-09T16:22:47+03:00
Общество

Назначен новый заместитель начальника МВД по Новосибирской области

Им стал подполковник полиции Вячеслав Гаврин
Алена КУЛЕШОВА
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За свою службу Вячеслав Гаврин был удостоен различных, в том числе и государственных, наград. Фото: ГУ МВД РФ по НСОЗа свою службу Вячеслав Гаврин был удостоен различных, в том числе и государственных, наград. Фото: ГУ МВД РФ по НСО
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В Главном управлении МВД России по Новосибирской области был назначен новый заместитель начальника полиции — подполковник Константин Вячеславович Гаврин. Его представил коллегам Начальник ГУ МВД по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Юрий Юрьевич Стерликов.

— Константин Вячеславович имеет большой опыт работы в оперативных службах органов внутренних дел, — отметил Юрий Стерликов. — Он прошел путь от обыкновенного оперативника до начальника Управления уголовного розыска областной полиции. Я не сомневаюсь в том, что он продолжит лучшие традиции коллектива и сможет на новой должности добиться высоких результатов. И это обязательно положительно повлияет на оперативную обстановку в регионе.

На должность заместителя Константин Гаврин назначен 7 сентября, Указом президента Российской Федерации. Отметим, что за свою службу Константин Вячеславович был неоднократно награжден, в том числе и государственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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