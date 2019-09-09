2019-09-09T17:56:34+03:00
Общество

Новосибирские общественники призывают бойкотировать концерт «Ленинграда»

Сибиряки уверены, что в своих песнях группировка пропагандирует наркотики и алкоголь
Анна ПАШАГИНА
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Сергея Шнурова новосибирские общественники ругали уже не раз.Сергея Шнурова новосибирские общественники ругали уже не раз.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Не дает покоя новосибирским общественникам группа «Ленинград». Если раньше против Сергея Шнурова выступали православные активисты, то теперь к ним присоединились и другие общественники. Они раздавали листовки возле новосибирского метро и призывали людей не ходить на концертs группы «Ленинград», которые запланированы на 23 и 24 октября.

— Наша инициативная группа хочет достучаться до руководителей всех структур, способных изменить ситуацию. Мы не желаем видеть пьяный наркоманский Новосибирск, — написано в листовке.

В инициативную группу входят жители Новосибирска, которым не хочется слышать музыку группы «Ленинград» в столице Сибири.

Та самая листовка.

Та самая листовка.

— Это пропаганда алкоголя, наркотиков и ненормативная лексика во время концерта! Я когда увидел, что эта группа выступает, прослушал несколько песен и посмотрел клип «В Питере — пить» и я решил, что этот человек не должен выступать у нас в городе, — рассказал организатор акции Николай Федосеев.

Сибирякам удалось раздать 500 листовок возле выхода из метро. По словам сибиряка, люди реагируют по-разному: кто-то уверен, что мы все делаем правильно, некоторые даже брать отказываются. Большинство просто выкидывают, даже не прочитав их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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