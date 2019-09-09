2019-09-09T15:45:59+03:00
Общество

Толкал полицейских и кричал матом: ростовчанин устроил дебош в «Толмачево»

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа
Алена КУЛЕШОВА
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Житель Ростовской области устроил дебош в аэропорту "Толмачево". Фото: Кадр из видеоЖитель Ростовской области устроил дебош в аэропорту "Толмачево". Фото: Кадр из видео
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Ростовчанин устроил дебош в аэропорту «Толмачево» в Новосибирской области. Ситуация произошла в пятницу, 6 сентября, когда транспортные полицейские задержали 42-летнего мужчину, который привлек их внимание своим конфликтом с работниками аэропорта. Дебошира доставили в дежурную часть, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

— Задержанный даже тогда не изменил своего поведения. Пытался уйти из дежурной части, толкал полицейских и оскорблял их нецензурной бранью прямо на глазах у людей, — сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по Сибирскому Федеральному округу. — В отношении доставленного гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным статьей 20.1 ( Мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации.

Мужчина толкал полицейских и оскорблял их матом на глазах у других людей. Фото: Кадр из видео

Мужчина толкал полицейских и оскорблял их матом на глазах у других людей. Фото: Кадр из видео

Обской городской суд признал мужчину виновным в совершенном и назначил ему наказание в виде административного штрафа.

Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте также продолжает проводить проверку, чтобы решить вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Ростовчанин устроил дебош в аэропорту "Толмачево".

ИСТОЧНИК KP.RU

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