2019-09-09T13:55:44+03:00
Происшествия

Перелетел через капот на другую машину: водитель «Toyota» сбил пешехода

Пострадавшего молодого человека доставили в больницу на машине «Скорой помощи»
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель «Toyota» сбил пешехода, который перелетел через капот «Mazda Demio». Фото: "Инцидент Новосибирск"Водитель «Toyota» сбил пешехода, который перелетел через капот «Mazda Demio». Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Утром, 9 сентября в Новосибирске в районе Академгородка произошло ДТП. Автомобиль «Toyota Corona Premio» двигался по Морскому проспекту со стороны Улицы Ильича. Около дома номер 54, на пешеходном переходе водитель машины сбил пешехода, после чего уехал на парковку. Пострадавший парень, перелетел через капот «Toyota Corona Premio» на припаркованную рядом «Mazda Demio».

— Пешеходом оказался 22-летний молодой человек, — написал автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Его увезли с различными травмами на «Скорой помощи». На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

Молодого человека с повреждениями увезли в больницу на "Скорая помощь". Фото: "Инцидент Новосибирск"

Молодого человека с повреждениями увезли в больницу на "Скорая помощь". Фото: "Инцидент Новосибирск"

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. В комментариях под постом многие из них осудили водителя, но и пешеходу порекомендовали впредь быть осторожнее:

— Пешеходы сначала должны убедиться, что их пропускают, а потом уже спокойно переходить дорогу.

— Интересно, куда же так этот водитель торопился?

— Еще и хватило наглости на парковку уехать после этого, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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