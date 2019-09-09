2019-09-09T11:33:17+03:00
Политика

Андрей ПАНФЕРОВ: 63 мандата из 72 - это победа

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» подвел итоги выборной кампании
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Панферов ответил на вопросы журналистов. Фото: Иван КОЛПАКОВ.Андрей Панферов ответил на вопросы журналистов. Фото: Иван КОЛПАКОВ.
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Региональное отделение партии «Единая Россия» участвовало в 30 кампаниях на территории области. Кандидаты были выдвинуты на все защищаемые мандаты. В итоге партия взяла 63 мандата из 72, это 87,5%. 7 мандатов получила партия ЛДПР, 1 - КПРФ, 1 - самовыдвиженец. Основные выборы мэра города Новосибирска прошли при явке 20,55%, победу, как уже известно, удержал действующий мэр Анатолий Локоть.

Андрей Панферов также обнародовал итоги выборов главы Филипповского сельсовета Ордынского района. Там при явке 43,62% победу одержал кандидат от «Единой России», действующий глава Александр Губкин, он набрал 94,22%. В дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 12 при явке 24,72% победу одержал представитель от партии «Единая Россия» - Павел Андреевич Чернышев. На довыборах депутатов городских и сельских поселений кандидаты от «Единой России» взяли 41 мандат из 46.

В целом секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» подтвердил, что кампания прошла для партии успешно.

- Я считаю, что партия на данный момент одержала победу, хотя эта победа нам голову не вскружила. Задач много, одна из них - взять уверенное первое место в выборах 2020 года на всех уровнях власти, - высказался Андрей Парфенов.

Глава регионального отделения также ответил на вопрос по поводу «подкупа избирателей» на 12-м избирательном округе в Новосибирске.

- Это постановка чистой воды. Непонятно, почему наблюдатель выходит именно в определенное время и место, организует съемку неизвестного человека, после этого начинается вакханалия. На допросе человек не может точно сказать, за кого предлагал деньги, а судья без предъявления каких-либо фактов подкупа сразу выносит решение.

Со стороны регионального отделения «Единой России» уже написано заявление в прокуратуру о защите чести и достоинства парии.

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