2019-09-09T11:03:00+03:00
Дом. Семья

«Выглянули две мордочки»: школьник нашел на остановке пакет с живыми щенками

Теперь неравнодушный парень ищет щенкам новый дом, а пока взял их к себе
Надежда ЯРКОВА
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Сейчас щенки живут у школьника дома с его овчарками. Фото: Василий Корниенко.Сейчас щенки живут у школьника дома с его овчарками. Фото: Василий Корниенко.
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Неожиданная находка попалась проходившему по ОбъГЭСу школьнику. Он наткнулся на пакет, в котором оказались щенки.

— Это было вчера вечером, 8 сентября. Около 7 часов я пошел на остановку «Кинотеатр волна» на улице Ветлужская, на ОбьГЭСе. На остановке стоял завязанный большой пакет. Сначала я не обратил на него внимание, но потом пакет перевернулся и из него выглянуло двое щенков. Не смог пройти мимо, забрал к себе домой бедолаг, — рассказал КПНовосибирск 17-летний Василий Корниенко.

Он добавил, что уже дома малышей накормили и напоили.

— Мои родители, оба ветеринары, их осмотрели. Щенки, кстати, оба мальчика, познакомились с нашими собаками — у нас живут две немецкие овчарки. Они их приняли и в данный момент живут вместе с ними на территории нашего дома, — продолжил Василий.

Парень нашел щенков в пакете на остановке. Фото: Василий Корниенко.

Парень нашел щенков в пакете на остановке. Фото: Василий Корниенко.

По его словам, старшие собаки заботятся о малышах и относятся как к своим родным детям.

— Сейчас у них все хорошо: бегают, прыгают, играют с собаками и имеют очень хороший аппетит. Сегодня мы хотим щенков проглистогонить и искать им новый дом, — поделился школьник.

Он отметил, что уже и сейчас желающих взять щенков немало.

— Желающие есть, но пока дети, к сожалению. Вчера двое ребят из моей школы, примерно 8 класс, хотели забрать. Но я их не отдал, потому что не был уверен, что их родители это одобрят. Еще написала одна женщина, но пока не появлялась в сети со вчерашнего дня, так что пока ждем, — добавил парень.

Желающие взять щенков могут писать Василию в личные сообщения.

Молодой сибиряк не смог пройти мимо выброшеных щенков, которым сейчас ищет дом. Фото: Василий Корниенко.

Молодой сибиряк не смог пройти мимо выброшеных щенков, которым сейчас ищет дом. Фото: Василий Корниенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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