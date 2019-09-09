В Новосибирской области летняя оздоровительная кампания прошла без ЧП

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-09T10:39:43+03:00

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На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил сохранить высокий уровень организации детского отдыха и в следующем сезоне.

На заседании выступил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. Подводя итоги летней кампании — 2019, он сообщил, что при организации отдыха детей вопросы безопасности были в приоритете. Специальная межведомственная рабочая группа еженедельно выезжала и контролировала соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов летнего отдыха и оздоровления.

— Не было допущено возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми, деятельность загородных организаций летнего отдыха и оздоровления не приостанавливалась. Это было достигнуто за счет качественной подготовки организаций, эффективного взаимодействия правительства региона с ГУ МЧС, контролирующими органами.

В этом году детские лагеря посетили около 137 тысяч детей. Школьники не только отдыхали и оздоравливались, но и работали.

Всего в летней оздоровительной кампании — 2019 года приняли участие 69 лагерей, в том числе: 50 загородных, 12 палаточных и 7 санаторно-оздоровительных. Еще работала почти тысяча летних площадок.

Первый сезон работал палаточный лагерь новосибирского отделения «Боевое братство» «Красная горка». Он создан по поручению главы региона. В нем жили в основном дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Лагерь стал новой учебной базой для курсантов военно-патриотического отряда «Юный разведчик Сибири» имени Бориса Керимбаева.

Кроме того, более трехсот детей из Новосибирской области отдохнули на море. Еще регион принял 99 детей, пострадавших в результате наводнения в Приангарье.

На детскую оздоровительную кампанию — 2019 потрачено 329 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU