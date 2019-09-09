2019-09-09T10:32:10+03:00
Политика

Политолог - о низкой явке: на выборах мэра новосибирцам не хватило интриги

Заведующий кафедрой политических наук и технологий Сибирского института управления Александр Малышев объяснил, почему сибиряки неохотно шли на выборы
Екатерина КОМЯКОВА
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Политолог полагает, что многие избиратели не голосовали, потому что были уверены в победе Локтя.Политолог полагает, что многие избиратели не голосовали, потому что были уверены в победе Локтя.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В этом году явка избирателей составила всего 19,13%, это более чем на треть ниже, чем в прошлые выбора мэра Новосибирска. В 2014 года на участки пришли 31,4% избирателей. Мы задались вопросом – куда же делись 10% активных граждан, почему в этот раз не использовали свой голос? Отвечает политолог Александр Малышев:

- Дело в том, что прошлые выборы – были конкурентные. Там сталкивались две фигуры, две партии, представители разных политических элит. Это создавало интригу, самим избирателям было интересно проголосовать. А в этот раз по всем замерам, опросам, никто сюрприза не ожидал. Это вызвало парадокс для победителя, большая часть его электората на выборы не пришли. Просто потому что смысла не видели – все решится без них. Так и случилось. Еще один фактор низкой явки - погода хорошая! Отправились люди в последние теплые дни отдыхать…

В целом, как считает эксперт, выборы прошли без сюрпризов. Победа реального главы говорит о том, что уровень недовольства его деятельностью, его политикой не критична. Поэтому люди и не идут на избирательные участки. Третье место для ЛДПР, по мнению Малышева, естественно, а что касается самовыдвиженца Бойко – он сконцентрировал на себе все протестное голосование и возглавил взгляды всех тех, кто выступает против нынешней системы политического распределения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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