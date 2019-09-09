2019-09-09T09:31:40+03:00
Происшествия

Развели в яме костер: двое мужчин задохнулись в погребе

Еще один увидел, что его товарищи потеряли сознание и вызвал помощь и спасателей
Надежда ЯРКОВА
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Двое мужчин погибли, спустившись в погреб.Двое мужчин погибли, спустившись в погреб.Фото: "КП" Архив
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Печальный инцидент произошел в Искитимском районе Новосибирской области. Там двое мужчин погибли во время просушивания погреба.

— В воскресенье 8 сентября оперативному дежурному поступило сообщение о том, что трое мужчин просушивали погреб путем прожигания открытым огнем. Для этого они развели внизу погреба костер. Один мужчина спустился в погреб проверить как там костер, который к тому времени уже потух и потерял сознание. Второй спустился на помощь первому и также потерял сознание. Третий мужчина, увидев происходящее, решил вызвать помощь, — рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы (АСС НСО).

На место происшествия тут же выехала дежурная смена спасателей, а также «скорая помощь» и полиция.

— Один из спасателей, используя изолирующие органы дыхания средства спустился в погреб, остальные же с помощью правоохранителей и медиков подняли тела на поверхность, — добавили в ведомстве.

Оба мужчины, к сожалению, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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