Фермер получил срок за быка, затоптавшего насмерть пастуха

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-09T08:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Бык-производитель растерзал пастуха в Купинском районе Новосибирской области, затоптав его насмерть. Под уголовное дело попал глава крестьянского фермерского хозяйства.

— Судом установлено, что глава крестьянского фермерского хозяйства 39-летний Сергей Рыжков с мая по сентябрь 2018 года, нарушая правила по охране труда в сельском хозяйстве, отдавал пастуху для выпаса в поле недалеко от села Барабо-Юдино Чистоозерного района, принадлежащего ему быка-производителя в общем стаде крупного рогатого скота. В один из дней бык по непонятным причинам напал на пастуха. Он нанес ему не менее 15 ударов в различные части тела рогами и другими частями тела. В итоге, мужчина получил повреждения и травматический шок, от которого умер, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Купинский районный суд признал виновным по статье — причинение смерти по неосторожности главу крестьянского фермерского хозяйства Рожкова. В апреле 2019 года Рожкову вынесли приговор — 10 месяцев ограничения свободы. Однако защита виновного решила оспорить решение в Новосибирском областном суде.

— Суд оставил приговор без изменений, а жалобу защитника — без удовлетворения, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU