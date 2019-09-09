Обидел бабушку: неизвестный отобрал у пожилой сибирячки сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-09T07:56:56+03:00

По подозрению в преступлении разыскивается молодой человек с видео. Стоп-кадр с видео: МВД по Новосибирской области.

Теперь нападавшего, который попал на камеру видеонаблюдения, ищет полиция

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Инцидент произошел 4 сентября около 14 часов в Калининском районе Новосибирска возле одного из домов по улице Объединения. Там было совершено уличное ограбление.

— Неизвестный мужчина напал на пожилую женщину и забрал у нее сумку. После чего скрылся в неизвестном направлении. С собой у пенсионерки было 6 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье — грабеж, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По подозрению в совершении грабежа правоохранители ищут мужчину, который изображен на видео.

— Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-19-61, 232-20-02, 232-19-74, — добавили в ведомстве. — Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730928" frameborder="0"></iframe> Неизвестный отобрал у пожилой сибирячки сумку с деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU