По ту сторону свободы: 700 новосибирских заключенных поучаствовали в выборах мэра города

СЕГОДНЯ 04:13 2019-09-09T04:14:50+03:00

Голосовали даже те, кто находится под домашним арестом

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В воскресенье, 8 сентября, во всеобщий день голосования, проявить свою гражданскую позицию могли и люди, находящиеся в местах не столь отдаленных, а именно — новосибирские заключенные.

— Для осужденных сделали избирательный участок на территории следственного изолятора №1. Только здесь своим правом на голос воспользовались более 600 человек. Не забыли стражи порядка и о тех гражданах, которые сидят под домашним арестом, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

По данным ведомства, пятьдесят подозреваемых и обвиняемых, находящихся под домашним арестом, проголосовали по месту жительства. Вся процедура выборов проходила под контролем наблюдателей.

— Также избирательный участок в следственном изоляторе посетил старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Прокуратуры Новосибирской области Андрей Ершов, — отметили в ГУФСИН, добавив, что всего свою гражданскую позицию проявили более 700 осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU