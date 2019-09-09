Ночное происшествие: новосибирец остался без банковской карты, засидевшись в баре
Малоприятный инцидент произошел в минувшие выходные в одном из баров в Железнодорожном районе Новосибирска.
— В субботу, 7 сентября в 2 часа ночи в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» поступило сообщение от 39-летнего мужчины. Он рассказал, что в одном из баров на Вокзальной магистрали на него напал неизвестный и с применением физической силы отобрал банковскую карту. После с нее были сняты 6 тысяч 500 рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Информация об этом была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам ППС, которые по приметам на месте задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Ленинского района.
Полицейские изъяли у него украденную банковскую карту.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Проводится расследование, — добавили в ведомстве.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU