2019-09-09T03:22:54+03:00
Происшествия

Ночное происшествие: новосибирец остался без банковской карты, засидевшись в баре

На посетителя бара напал неизвестный мужчина и забрал его карту
Надежда ЯРКОВА
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Мужчину ограбили в баре в центре города.Мужчину ограбили в баре в центре города.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Малоприятный инцидент произошел в минувшие выходные в одном из баров в Железнодорожном районе Новосибирска.

— В субботу, 7 сентября в 2 часа ночи в отдел полиции № 2 «Железнодорожный» поступило сообщение от 39-летнего мужчины. Он рассказал, что в одном из баров на Вокзальной магистрали на него напал неизвестный и с применением физической силы отобрал банковскую карту. После с нее были сняты 6 тысяч 500 рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Информация об этом была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам ППС, которые по приметам на месте задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Ленинского района.

Полицейские изъяли у него украденную банковскую карту.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Проводится расследование, — добавили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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