2019-09-08T20:20:48+03:00
Происшествия

«Ужасное зрелище»: пьяный водитель устроил страшную аварию в Новосибирске

Столкнулись как минимум две машины, есть погибшие
Татьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла в Октябрьском районе.Авария произошла в Октябрьском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Поздно вечером в воскресенье, 8 сентября, серьезное ДТП произошло на улице Бориса Богаткова: там по вине пьяного водителя столкнулись несколько машин.

- В ДТП попали по меньшей мере два автомобиля, обломки от которых разлетелись на несколько метров по дороге, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Водитель «Короллы» выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. По словам очевидцев, от него доносился запах алкоголя.

Добавляют красок и другие новосибирцы, которые стали свидетелями произошедшего:

- Народу очень много стоит, везде стекла валяются, кого-то пневмощипцами доставали из машины. МЧС, Реанимация, пожарные там. Ужасное зрелище, - описывают они место ДТП в комментариях.

Увы, удар был такой силы, что, по словам очевидцев, есть погибшие. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей аварии.

Пьяный водитель устроил страшную аварию в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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