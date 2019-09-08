250 рублей за голос: новосибирца оштрафовали на 20 тысяч рублей за подкуп избирателей

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-08T18:41:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 8 сентября, неприятная история случилась во время выборов на избирательном участке №1508 в Калининском районе. Как сообщает сайт регионального отделения КПРФ, там нечистые на руку сибиряки подкупали избирателей.

- Наблюдатель заметила, что несколько мужчин обращались к идущим на избирательный участок людям и предлагали от 250 до 500 рублей, если те проголосуют за другого кандидата, - пояснили в региональном отделении КПРФ. - Речь шла о дополнительных выборах в горсовет по округу №12.

О том, что произошло, наблюдатель немедленно сообщила в правоохранительные органы. В итоге в отношении мужчины было возбуждено административное дело. Его рассматривали в областном суде. Свой вины злоумышленник отрицать не стал и во всем сознался.

В итоге сибиряку вменили штраф: за нарушение он должен будет заплатить 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU