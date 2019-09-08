2019-09-08T17:00:53+03:00
Общество

Выборы-2019 в Новосибирске: усатый сибиряк пришел голосовать в каске с рогами

А его жена - с голубыми волосами
Татьяна СОЛОВОВА
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Дмитрий вместе с супругой. Фото: Дмитрий КАЗАНЦЕВ.Дмитрий вместе с супругой. Фото: Дмитрий КАЗАНЦЕВ.
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Дмитрий Казанцев - самый известный болельщик хоккейный команды «Сибирь». Вот уже много лет он приходит на матчи в одном и том же образе: в хоккейной форме, каске и с усами. И в день выборов он исключения делать не стал: пришел так на избирательный участок в школе №190. Причем не один, а вместе со своей супругой, которая в своем наряде усы заменила на голубые волосы.

- Познакомились мы в этой же школе, куда и пришли на выборы. В тот день у мены был последний звонок, а жена заканчивала 10 класс. С тех пор вот уже 36 лет мы вместе,- рассказал историю своей семьи Дмитрий.

Сибиряки были самой необычной парой на избирательном участке. Фото: Дмитрий КАЗАНЦЕВ.

Сибиряки были самой необычной парой на избирательном участке. Фото: Дмитрий КАЗАНЦЕВ.

Кстати, необычную парочку на избирательном участке приняли отлично:

- Нам сказали, что ждали нас, - смеется Дмитрий.

Кстати, после того, как Дмитрий с супругой выполнили свой гражданский долг и скинули бюллетени в урну, сотрудники избирательной комиссии устроили с ними фотосессию.

Сотрудники избирательной комиссии с удовольствием фотографировались с супругами.

Сотрудники избирательной комиссии с удовольствием фотографировались с супругами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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