2019-09-08T15:01:31+03:00
Политика

Выборы 2019 в Новосибирске: на 18.00 явка составила 16,81%

Выборы 2019 в Новосибирске заканчиваются, а проголосовать успели 199571 человек
Татьяна СОЛОВОВА
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Голосовать осталось час.Голосовать осталось час.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Выборы 2019 закончатся чуть больше, чем через час, а новосибирцы по-прежнему не спешат на избирательные участки. Поэтому явка до сих пор остается низкой.

- На 18.00 в Новосибирске проголосовали 199571 человек: это 16,81 процента от всех избирателей столицы Сибири, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Для сравнения: на 15.00 явка составляла 142674 сибиряков.

По области процент явки немного выше: поставить галочку в бюллетене пришли 17,22 процента избирателей (это 209801 человек).

Если говорить о явке в районах области, то безоговорочным лидером остается Чановский район: там уже успели проголосовать 1412 человек (это 28,53% от общего числа избирателей). А вот если смотреть не по количеству проголосовавших, а в процентном соотношении, то тут в лидерах Останинский сельсовет Северного района . Там проголосовали 70,63% избирателей (правда, это всего 113 человек.

Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.

Выборы 2019 в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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