Выборы 2019 в Новосибирске: на 18.00 явка составила 16,81%
Выборы 2019 закончатся чуть больше, чем через час, а новосибирцы по-прежнему не спешат на избирательные участки. Поэтому явка до сих пор остается низкой.
- На 18.00 в Новосибирске проголосовали 199571 человек: это 16,81 процента от всех избирателей столицы Сибири, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Для сравнения: на 15.00 явка составляла 142674 сибиряков.
По области процент явки немного выше: поставить галочку в бюллетене пришли 17,22 процента избирателей (это 209801 человек).
Если говорить о явке в районах области, то безоговорочным лидером остается Чановский район: там уже успели проголосовать 1412 человек (это 28,53% от общего числа избирателей). А вот если смотреть не по количеству проголосовавших, а в процентном соотношении, то тут в лидерах Останинский сельсовет Северного района . Там проголосовали 70,63% избирателей (правда, это всего 113 человек.
Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.
Выборы 2019 в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU