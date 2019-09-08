Выборы 2019 в Новосибирске: на 15.00 явка составила 12,03%
Выборы 2019 в Новосибирске закончатся менее, чем четыре часа, а цифры о явке на избирательные участки, увы, не радуют. Даже в обед, как оказалось, сибиряки неохотно идут заполнять бюллетени.
- На 15.00 явка в Новосибирске составила 12,03 процента от общего числа избирателей (всего в столице Сибири 1185464 избирателей): проголосовали 142674 человека, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.
Во всей Новосибирской области на избирательные участки пришли 150799 человек.
- Это 12,39 процента от общего числа избирателей (всего их 1217502 человека), - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.
Самым активным среди районов региона по-прежнему остается Чановский район: там на выборы пришли 1053 сибиряка (это 21,28 % от общего числа избирателей).
Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.
Выборы 2019 в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU