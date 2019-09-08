На нем даже обуви нет: под Новосибирском пропал 36-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-08T11:42:13+03:00

Он ушел из дома только в трико

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В селе Заковряжино в Сузунском районе ведутся поиски Геннадия Зырянова, который пропал четыре дня назад. Последний раз его видели в среду, 4 сентября. До сих пор его местоположения не известно.

Геннадий среднего роста, около 160 сантиметров. С нормальным телосложением, худой. У него темные короткие волосы, серые глаза. Предполагают, что он может быть одет в черное трико без верха. Ко всему этому, Геннадий мог уйти из дома босиком. Сложность заключается еще и в том, что пропавший дезориентирован.

Если вы его видели или знаете, где мужчина находится, свяжитесь с Натальей: +8(913)-900-14-44.

ИСТОЧНИК KP.RU