«Чуда не случилось»: жительница Новосибирска измерила сантиметром ямы на дороге

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-08T10:12:04+03:00

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В «АСТ-54» написала жительница Затулинки. Женщина поделился своим фото-расследованием неровностей внутренней дороги около дома Петухова 122/1.

Это дорога ведет к арке к жилым домам. Фото: «АСТ-54».

— Надеялись, что летом отремонтируют ямы, но чуда не случилось. Скоро наступит межсезонье, и ямы станут намного больше, — пишет автор поста.

На фото, кроме множества мелких ям, есть и достаточно глубокие и вытянутые, достигающие 16 сантиметров в глубину. Подписчиков группы не впечатлило увиденное, они решили «померяться» своими дорогами, у кого ямы глубже:

— Я просто представляю, если он у меня в Тогучине окажется, что с ним будет, бедолага, — пишут про автора.

— В центре тоже самое, улица Сакко и Ванцетти, возле техникума все в ямах уже второй год, и это в 500 метрах от улицы Кирова, — перечисляют другие.

ИСТОЧНИК KP.RU