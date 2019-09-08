«Система водопровода держится на скотче»: жители села в Новосибирской области жалуются на частые отключения воды

СЕГОДНЯ 05:55 2019-09-08T05:56:44+03:00

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Жительница села Рездольное Алена Владимировна выложила в сети пост с видео, в котором просит приехавших на аварию трубопровода ответить, почему так часто случаются сбои. По ее словам, местные днями сидят без воды: ни приготовить еды, ни помыться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730746" frameborder="0"></iframe> Жители села в Новосибирской области жалуются на частые отключения воды.

— Система водопровода в селе Раздольное держится на скотче! Смеха конечно немного, но просто смешно. Ремонт обещают уже несколько лет, но его до сих пор нет. Местная аварийная служба с ухмылками отвечает, что они ничего не обязаны. Вызывать аварийные службы из города тоже не хотят, — пишет женщина.

В сельсовете на вопросы людей, почему нет воды, отвечают, что не выделяют бюджет на ремонт трубопровода. Сотрудники ЖКХ, которых мы видим на видео, так же не могут дать внятного ответа: «по ГОСТУ воды может не быть больше 12 часов», «вы почему с работягами разговариваете, звоните в диспетчерскую».

Пока местные службы переводя стрелки на других, люди с самого утра сидят без воды, и такое в селе Раздольное случается часто.

ИСТОЧНИК KP.RU