2019-09-07T16:14:11+03:00
Woman

«Бабушка была в шоке»: невеста пришла в ЗАГС в платье как у Аврил Лавин

На самом деле, костюмы в стиле рок-н-ролл предложил сшить жених [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Анна Борисова выбрала оригинальный образ невесты. Фото: Михаил РешетниковАнна Борисова выбрала оригинальный образ невесты. Фото: Михаил Решетников
Изменить размер текста:

На этих картинках не просто тематическая фотосессия, а реальный свадебный день. Именно в этих нарядах сибиряки были и перед камерой фотографа, и в ЗАГСе, и вечером на маленьком банкете с родными и близкими.

Вместо белых лодочек - красные кеды. Фото: Михаил Решетников

Вместо белых лодочек - красные кеды. Фото: Михаил Решетников

— Идея сделать такие наряды пришла будущему мужу, он интернет-маркетолог, сам любит длинные черные мантии, это ему близко. Здесь мы еще добавили немного рок-н-ролла, — рассказала невеста, а на данный момент жена, Анна Борисова. — Он скинул мне картинку с юбкой в стиле Аврил Лавин, я решила, что это будет интересно.

Пара подошла творчески к выбору свадебного гардероба. Фото: Михаил Решетников

Пара подошла творчески к выбору свадебного гардероба. Фото: Михаил Решетников

Юбка была пошита на заказ, топ пришлось искать в местных магазинах. Вместо белых лодочек на ногах у девушки — красные кеды, они куплены за день до свадьбы.

Нам уже интересно посмотреть на лица внуков этой парочки, когда они будут разглядывать свадебный фотоальбом! Фото: Михаил Решетников

Нам уже интересно посмотреть на лица внуков этой парочки, когда они будут разглядывать свадебный фотоальбом! Фото: Михаил Решетников

В ЗАГСе пара явно выделялась на общем фоне классических женихов и невест, пальцем никто не тыкал, но практически все оглядывались. После официальной части был запланирован вечер в кругу семьи.

— Бабушка, ей 81 год, была в легком шоке, мама тоже сначала внимательно рассматривала наряд, но, конечно, никто не придирался, это же праздник, — говорит Анна. — Я уверена, об этом дне жалеть точно не буду!

Немного рок-н-ролла никогда не помешает, даже на свадьбе. Фото: Михаил Решетников

Немного рок-н-ролла никогда не помешает, даже на свадьбе. Фото: Михаил Решетников

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к традиции надевать на свадьбу пышные белые платья?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сама моется и убирается: сибиряки приручили ворону
С собой была крупная сумма денег: подробности пропажи сибирячки на машине
Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров
Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»: игра началась
Ни девушки, ни машины: родные ищут сибирячку, которая пропала накануне
200 «квадратов» памяти: сибиряк создал граффити на тему Великой Победы
Болеем за нашего: сибиряки делают ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео
«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках
Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»
«Голова кружилась, давление подскочило»: пенсионерке пришлось вызывать «Скорую» после визита в налоговую
«Посвежевшая» еда: в двух магазинах продавали «просрочку» в столовую
Полетела на самолете: выдру из новосибирского зоопарка отправили в Швецию
В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей
«Все было в дыму»: пожарные спасли 10 человек из горящего склада
Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4,7 миллионов рублей