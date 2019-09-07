«Бабушка была в шоке»: невеста пришла в ЗАГС в платье как у Аврил Лавин

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-07T16:14:11+03:00

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На этих картинках не просто тематическая фотосессия, а реальный свадебный день. Именно в этих нарядах сибиряки были и перед камерой фотографа, и в ЗАГСе, и вечером на маленьком банкете с родными и близкими.

Вместо белых лодочек - красные кеды. Фото: Михаил Решетников

— Идея сделать такие наряды пришла будущему мужу, он интернет-маркетолог, сам любит длинные черные мантии, это ему близко. Здесь мы еще добавили немного рок-н-ролла, — рассказала невеста, а на данный момент жена, Анна Борисова. — Он скинул мне картинку с юбкой в стиле Аврил Лавин, я решила, что это будет интересно.

Пара подошла творчески к выбору свадебного гардероба. Фото: Михаил Решетников

Юбка была пошита на заказ, топ пришлось искать в местных магазинах. Вместо белых лодочек на ногах у девушки — красные кеды, они куплены за день до свадьбы.

Нам уже интересно посмотреть на лица внуков этой парочки, когда они будут разглядывать свадебный фотоальбом! Фото: Михаил Решетников

В ЗАГСе пара явно выделялась на общем фоне классических женихов и невест, пальцем никто не тыкал, но практически все оглядывались. После официальной части был запланирован вечер в кругу семьи.

— Бабушка, ей 81 год, была в легком шоке, мама тоже сначала внимательно рассматривала наряд, но, конечно, никто не придирался, это же праздник, — говорит Анна. — Я уверена, об этом дне жалеть точно не буду!

Немного рок-н-ролла никогда не помешает, даже на свадьбе. Фото: Михаил Решетников

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к традиции надевать на свадьбу пышные белые платья?

ИСТОЧНИК KP.RU