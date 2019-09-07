2019-09-07T15:28:23+03:00
Дом. Семья

Сама моется и убирается: сибиряки приручили ворону

Бедняга повредила крыло, его пришлось ампутировать, теперь птица живет в квартире
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Аркелл несмотря на отсутствие одно крыла, ведет себя достаточно уверенно. Фото: instagram.com/iguana_and_crowАркелл несмотря на отсутствие одно крыла, ведет себя достаточно уверенно. Фото: instagram.com/iguana_and_crow
Изменить размер текста:

Ворона по кличке Аркелл живет в квартире новосибирцев. Птицу нашли во время рыбалки в Бердске, она скакала по земле с поврежденным крылом. Рыбак Александр решил помочь бедняге, забрал с собой и увез в ветклинику. Так и началась жизнь пернатого вместе с людьми.

Врачи вынесли вердикт: крыло необходимо было ампутировать из-за начавшегося некроза тканей. Сибиряк уже к тому моменту решил, взять птицу к себе, так и поступил после операции. С начала июля ворона живет вместе с парой — Александром и Люсей.

— Врач сказал, что скорее всего это самец, но сразу не понять, ждем периода, когда вороны несут яйца, — рассказывает сибирячка.

В квартире у Аркелла есть свой вальер, зеркало и уголок с игрушками. Птица уже показала возможности своего интеллекта — хозяйка ее начала дрессировать. Ворона ест с руки и ведет дома себя достаточно уверенно, по-хозяйски. Складывает игрушки в свой уголок, моется в банке и тазу, иногда смотрится в зеркало. Ребята уже завели для птицы инстаграм-страничку, где выкладывают забавные видео и фото.

Ворона убирается - складывает игрушки на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бабушка была в шоке»: невеста пришла в ЗАГС в платье как у Аврил Лавин
С собой была крупная сумма денег: подробности пропажи сибирячки на машине
Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров
Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»: игра началась
Ни девушки, ни машины: родные ищут сибирячку, которая пропала накануне
200 «квадратов» памяти: сибиряк создал граффити на тему Великой Победы
Болеем за нашего: сибиряки делают ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео
«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках
Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»
«Голова кружилась, давление подскочило»: пенсионерке пришлось вызывать «Скорую» после визита в налоговую
«Посвежевшая» еда: в двух магазинах продавали «просрочку» в столовую
Полетела на самолете: выдру из новосибирского зоопарка отправили в Швецию
В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей
«Все было в дыму»: пожарные спасли 10 человек из горящего склада
Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4,7 миллионов рублей