Сама моется и убирается: сибиряки приручили ворону

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-07T15:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Ворона по кличке Аркелл живет в квартире новосибирцев. Птицу нашли во время рыбалки в Бердске, она скакала по земле с поврежденным крылом. Рыбак Александр решил помочь бедняге, забрал с собой и увез в ветклинику. Так и началась жизнь пернатого вместе с людьми.

Врачи вынесли вердикт: крыло необходимо было ампутировать из-за начавшегося некроза тканей. Сибиряк уже к тому моменту решил, взять птицу к себе, так и поступил после операции. С начала июля ворона живет вместе с парой — Александром и Люсей.

— Врач сказал, что скорее всего это самец, но сразу не понять, ждем периода, когда вороны несут яйца, — рассказывает сибирячка.

В квартире у Аркелла есть свой вальер, зеркало и уголок с игрушками. Птица уже показала возможности своего интеллекта — хозяйка ее начала дрессировать. Ворона ест с руки и ведет дома себя достаточно уверенно, по-хозяйски. Складывает игрушки в свой уголок, моется в банке и тазу, иногда смотрится в зеркало. Ребята уже завели для птицы инстаграм-страничку, где выкладывают забавные видео и фото.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730690" frameborder="0"></iframe> Ворона убирается - складывает игрушки на место.

ИСТОЧНИК KP.RU