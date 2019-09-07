Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров
Трагическое происшествие случилось в селе Отрадненское Куйбышевского района Новосибирской области. 60-летняя местная жительница отгоняла свою корову на пастбище, за ней увязалась ее собака, которая в итоге и стала причиной гибели хозяйки. Собака, увидев коров, принялась лаять на скот. На такое поведение коровы ответили агрессией — стадо направилось на собаку.
— Хозяйка попыталась защитить свою собаку, однако разъяренные животные затоптали женщину. С тяжелыми травмами пострадавшая была доставлена в районную больницу, где впоследствии скончалась, — рассказали правоохранители.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют, что происшествие зафиксировано 31 августа, по факту гибели женщины начата служебная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU