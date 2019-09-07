Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-07T14:04:45+03:00

ЧП с летальным исходом произошло в Куйбышевском районе Новосибирской области — женщина пыталась защитить свою собаку

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Трагическое происшествие случилось в селе Отрадненское Куйбышевского района Новосибирской области. 60-летняя местная жительница отгоняла свою корову на пастбище, за ней увязалась ее собака, которая в итоге и стала причиной гибели хозяйки. Собака, увидев коров, принялась лаять на скот. На такое поведение коровы ответили агрессией — стадо направилось на собаку.

— Хозяйка попыталась защитить свою собаку, однако разъяренные животные затоптали женщину. С тяжелыми травмами пострадавшая была доставлена в районную больницу, где впоследствии скончалась, — рассказали правоохранители.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют, что происшествие зафиксировано 31 августа, по факту гибели женщины начата служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU