Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»: игра началась

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-07T13:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В 17.30 по новосибирскому времени в ЛДС «Сибирь» начался очередной матч КХЛ — «Сибирь» проводит пятую игру нынешнего сезона, на этот раз против традиционно грозного «Салавата Юлаева» из Уфы. Подопечные Николая Заварухина начали сезон с хорошими результатами, и новосибирские фанаты ожидают продолжения победной серии.

— В Новосибирске гостей из Уфы ждет забитый под завязку стадион. Что касается игровой составляющей, то «Салават Юлаев» с выезда приехал с тремя набранными очками, одержав одну победу в матче против «Куньлуня» в основное время, и уступив в серии послематчевых бросков. «Сибирь» на старте чемпионата идет без потерь, — комментриуют начало матча в ХК «Сибирь».

Статистика личных встреч пока говорит в пользу сибиряков: в последних четырех поединках «Сибири» удалось одолеть «Салавата Юлаева» трижды.

Болельщики "Сибири" поют гимн России на открытии сезона!.

ИСТОЧНИК KP.RU