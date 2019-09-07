2019-09-07T13:48:34+03:00
Спорт

Матч «Сибирь» — «Салават Юлаев»: игра началась

Новосибирские хоккеисты выходят на лед против давнего соперника
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Болельщики надеются на победу «Сибири». Фото: ХК «Сибирь»Болельщики надеются на победу «Сибири». Фото: ХК «Сибирь»
Изменить размер текста:

В 17.30 по новосибирскому времени в ЛДС «Сибирь» начался очередной матч КХЛ — «Сибирь» проводит пятую игру нынешнего сезона, на этот раз против традиционно грозного «Салавата Юлаева» из Уфы. Подопечные Николая Заварухина начали сезон с хорошими результатами, и новосибирские фанаты ожидают продолжения победной серии.

— В Новосибирске гостей из Уфы ждет забитый под завязку стадион. Что касается игровой составляющей, то «Салават Юлаев» с выезда приехал с тремя набранными очками, одержав одну победу в матче против «Куньлуня» в основное время, и уступив в серии послематчевых бросков. «Сибирь» на старте чемпионата идет без потерь, — комментриуют начало матча в ХК «Сибирь».

Статистика личных встреч пока говорит в пользу сибиряков: в последних четырех поединках «Сибири» удалось одолеть «Салавата Юлаева» трижды.

Болельщики "Сибири" поют гимн России на открытии сезона!.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С собой была крупная сумма денег: подробности пропажи сибирячки на машине
Жуткая смерть: сибирячка погибла под копытами стада коров
Ни девушки, ни машины: родные ищут сибирячку, которая пропала накануне
200 «квадратов» памяти: сибиряк создал граффити на тему Великой Победы
Болеем за нашего: сибиряки делают ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Чудо в квадрате: самый длинный метромост в мире украсили подсветкой
Реклама «спайсов» вместо Леннона: новосибирцы закрасили арку памяти The Beatles
Повис на ветке: игра краснокнижного котенка попала на видео
«Опята пошли»: новосибирцы делятся фотографиями «малышей» на ножках
Никто не забыт: в Новосибирской области проходит автопробег «Дорога памяти»
«Голова кружилась, давление подскочило»: пенсионерке пришлось вызывать «Скорую» после визита в налоговую
«Посвежевшая» еда: в двух магазинах продавали «просрочку» в столовую
Полетела на самолете: выдру из новосибирского зоопарка отправили в Швецию
В воскресенье новосибирские гаишники будут ловить пьяных водителей
«Все было в дыму»: пожарные спасли 10 человек из горящего склада
Не поделили перекресток: в Новосибирске столкнулись две иномарки
Новосибирца посадили на пять лет за похищенные у пенсионеров 4,7 миллионов рублей